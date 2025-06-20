Edirne’de Sağanak Yağmur Etkili Oldu

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Edirne’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, hava sıcaklığı 35 dereceden 29 dereceye düştü. Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

POLİS ÖNLEMLERİ

Yağışın ardından, halk saçak altlarına ve dükkanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Su birikintilerinin oluştuğu bölgelere polis ekipleri, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önlemler aldı. Bu durum, günlük yaşamda bazı aksaklıklara yol açtı.