Edirne’de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Yapıldı

YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Edirne’de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sarayiçi’nde başlatılan yürüyüşte katılımcılar “sağlık için hareket et” ve “ailemiz istikbalimiz” yazılı pankartlarla Tavuk Ormanı’na ilerledi. Yürüyüşe, Yeşilay gönüllüleri, Trakya Üniversitesi, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları da destek verdi.

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası boyunca düzenledikleri etkinliklerde katılımcılara bilgi aktardıklarını belirtti. Yıldırım, “Hafta boyunca 7 farklı tema ile vatandaşları bilgilendirdik” ifadelerini kullandı. Yıldırım, sigara ve tütün ürünlerinin zararları konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, bir kamu kurumunda Sigara Bırakma Polikliniği’nin hizmet verdiğini, ayrıca sigara denetimi yaptıklarını aktardı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DRAMATİK BİR ÖNEM TAŞIYOR

Bağımlılıklarla mücadele çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Yıldırım, sigara kullanımı ve tütün ürünleri kullanımını azaltmayı hedeflediklerini kaydetti. Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak süregelen çalışmaları anlattı. Bayrak, Halk Sağlığı Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.