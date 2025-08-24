Edirne’de Şampiyon Fenerbahçe Oldu

GENÇLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI FENERBAHÇE’LE TAMAMLANDI

Edirne’de bulunan Meriç Nehri’nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Bu organizasyonda, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslüyor. Ayrıca, 15 yaş altı erkeklerde Beşiktaş birinci olurken, kadınlarda ise Fenerbahçe birinciliği kazanıyor.

ÇEKİŞMELİ YARIŞLAR YAPILDI

Şampiyona üç gün sürdü ve son gününde 30 kulüpten yaklaşık 400 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın final günü, izleyicilere birbirinden çekişmeli anlar sergiledi. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ

Şampiyona sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından takdim edildi.