Edirne’de Saraçhane Köprüsü’nde Kaza

KAZANIN AYRINTILARI

Edirne’de tarihi Saraçhane Köprüsü’nde bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde, T.G. isimli sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu 22 AAP O21 plakalı otomobil köprünün bariyerine çarptı ve bariyerin üstünde asılı kaldı. Sürücü bu kaza neticesinde yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜYE MÜDAHALE

Olay sonrası çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Yaralı sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

OTOMOBİLİN KALDIRILMASI

Kaza sonrasında bariyerde asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.