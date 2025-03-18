Edirne’de Şehitler Anıldı ve Dualar Okundu

ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü için Şehit Mustafa Tezgider ve Şehit Özet Camcı Sosyal Dayanışma Merkezleri’nde birçok kursiyer ve vatandaş, dualarla anma etkinliği gerçekleştirdi. İlk program, Şehit Mustafa Tezgider’in eğitim hayatının geçtiği eski Fevzipaşa ilkokulunda düzenlendi. Etkinlik, şehitlerin öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

ŞEHİT MUSTAFA TEZGİDER’İN HATIRASI YENİDEN CANLANDI

Özgeçmişi hakkında bilgi veren memur, “Şehit Mustafa Tezgider 1993 yılının Aralık ayında vatani görevini yapmak üzere İzmir Gaziemir’e gitmiştir. Usta birliği için Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Destek Kıta Komutanlığı emrinde görevli iken 23 Haziran 1994 tarihinde araç onarımı sırasında kaza sonucu şehit olmuştur. Şehidin annesi ve 3 kardeşi halen ilimizin Menzilahır Mahallesinde ikamet etmektedir. Şehidimiz ve tüm şehitlerimizin aziz hatırasına saygıyla; rahmet ve minnet ile anıyoruz” dedi.

DUA MERASİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yıldırım semtinde bulunan Şehit Özet Camcı Sosyal Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte de kursiyerlerin ve aile yakınlarının katılımıyla dua merasimi yapıldı. Program, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin bütünlüğünü korumak için şehit düşen kahraman askerler anısına okutulan Mevlid-i Şerif ile son buldu.