Edirne’de SGK Töreni Yapıldı

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Edirne’de, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir tören gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’nda yapılan törende SGK İl Müdürü Süleyman Lale, anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Lale önemli açıklamalarda bulundu.

SOSYAL GÜVENLİK BİLİNCİNE VURGU

Lale, sosyal güvenlik bilincinin toplumun tüm katmanlarında gelişmesi açısından bu haftanın çok değerli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Kurumlarının vatandaşlara doğumdan ölüme kadar sağlık ve sigorta alanında sosyal güvenlik hizmeti sunduğunu hatırlatarak, “Nüfusumuzun hemen hemen tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altına almış olmanın gururunu yaşıyoruz,” dedi. Lale ayrıca, “Yurdumuzun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezlerinde kolay erişilebilir etkin, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sigortalılarımız ve işverenlerimize yerinde hizmet vermekteyiz,” şeklinde eklemelerde bulundu.

HAFTA KUTLAMASI VE BAŞARI DİLEKLERİ

Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutlayan Lale, mesai arkadaşlarına da başarı diledi. Bu hafta, sosyal güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.