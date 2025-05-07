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Edirne’de Şiddetli Yağışlar Etkili

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SICAKLIK MEVSİM NORMALERİNİN ÜZERİNDE

Soğuk havalar artık arkamızda kaldı. Yurt genelindeki sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu dönem, bahar yağışlarının bazı bölgelerde etkisini gösterdiği bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor.

Edirne’DE ŞIDDETLI YAĞIŞ

Edirne’de meydana gelen şiddetli yağış ve dolu, şehri olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Saraçlar Caddesi’ndeki yoğun yağış, bazı yolları adeta göle dönüştürdü.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Yağışlı havada vatandaşlar, saçak ve tente altlarında beklemeyi tercih etti. Bu esnada, esnafların da iş yerlerinin kepenk ve zeminlerini temizlediği gözlendi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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