Edirne’de Sınır Kapısı’nda 245 Kilo Esrar

EDİRNE’DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Edirne’de gerçekleştirilen Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki kaçakçılık operasyonlarında toplamda 245 kilo 932 gram esrar yakalandı. Kapıkule Sınır Kapısı’na farklı zaman dilimlerinde gelen kamyon ve tırlar, risk analizleri kapsamında Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince X-ray taramasına alındı. X-ray taramasında, bir kamyonun dorsesinde şüpheli bir yoğunluk tespit edilince detaylı bir arama gerçekleştirildi.

DETEKTMAN KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Narkotik dedektör köpeği “Füge”nin de katıldığı aramada, mobilyalar arasına gizlenmiş 51 farklı pakette 80 kilo 620 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, Türkiye’ye giriş yapan tır sürücüsünün davranışlarının şüpheli olduğu, aracından inerek yaya olarak yurt dışına geçmeye çalıştığı Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) üzerinden tespit edildi.

TOPLAM YAKALANAN ESPAR MİKTARI

Tırın X-ray taramasından sonra yoğunluk tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada ise karton kutular içinde gizlenmiş 165 kilo 312 gram esrar bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.