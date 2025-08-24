Edirne’de Skunk Ele Geçirildi

EDİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edirne’de, Bulgaristan plakalı bir otomobilden 26 kilo 200 gram skunk uyuşturucusu ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Bulgaristan’dan yola çıkan bir otomobilin yurda giriş yaptığı sırada uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı.

ARANAN OTOMOBİL İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Kapıkule Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma neticesinde, otomobil yurda giriş yaptıktan sonra dikkatlice aramaya alındı. Yapılan incelemelerde, otomobilde gizlenmiş halde 42 paket içerisinde toplamda 26 kilo 200 gram skunk uyuşturucusu bulundu. Yabancı uyruklu sürücüsü I.S.P. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.