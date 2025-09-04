Edirne’de Spor Ziyareti Gerçekleşti

UZUNKÖPRÜ SPOR ZİYARETİ

Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlikspor Kulübü ile Edirne 1922 Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, kulüp yöneticileri yürüttükleri faaliyetler ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede, sporun gençlerin gelişimindeki önemi vurgulanarak kulüplerin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLOĞLU’DA

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Süloğlu ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu. Yılmaz, ziyaret sırasında Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu ve Süloğlu Anaokulu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

MEVLİD KANDİLİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Edirne Huzurevi’nde hizmet alan yaşlılar ile Melehat Hulusi Datenin Çocukevleri Sitesi’nde koruma altında bulunan çocuklar için Mevlid Kandili programı düzenlendi. Diyanet İşleri Müdürlüğü görevlileri programda Yasin-i Şerif okudu ve dualar edildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Müdür Yardımcıları Sebahattin Bilgiç ve İbrahim Irmak, Şube Müdürü Fati Alay ve Melehat Hulusi Datenin Çocukevleri Kuruluş Müdürü Sermin Dağ Tarlacı katıldı. Programın sonunda katılımcılara ikramlar yapıldı.

KADIN DOSTU KENTLER TOPLANTISI

Edirne Belediyesi’nin dahil olduğu, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) koordinasyonunda yürütülen Kadın Dostu Kentler III. Faz Programı kapsamında belediye personeline bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Belediyede yapılan toplantıda, UNFPA yetkilileri proje kapsamı, hedefler ve uygulama süreçleri hakkında sunum yaptı. Belediyenin farklı birimlerinden projede görev alacak personelin katıldığı toplantıda, planlanan aktiviteler ve yerel uygulama alanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde, Edirne Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kapsayıcı kent politikaları alanındaki mevcut çalışmaları da değerlendirildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da programda bir konuşma yaptı.