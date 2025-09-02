Edirne’de Suç Örgütü Operasyonu Gerçekleşti

EDİRNE’DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Edirne’de gerçekleştirilen bir operasyonda, polisin suç örgütüne yönelik çalışmaları sonucunda firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L. bağ evinde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Sevenler’ suç örgütüne dair, 17 Haziran’da düzenlenen operasyonda tutuklanan 7 şüpheli ile bağlantılı olan Ö.S. ve Y.L.’nin izini sürdü.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ

Yapılan araştırmalar sonrasında, haklarında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ve ‘Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama’ suçlamaları bulunan iki şüphelinin Karaağaç Mahallesi’nde bir bağ evinde saklandığı belirlendi. Ekiplerin bu bağ evine düzenlediği operasyonla, Ö.S. ve Y.L. yakalanarak gözaltına alındı. Şu an için iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.