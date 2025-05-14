Edirne’de Sulama Yatırımları Yapılmakta

KURAKLIĞIN ETKİLERİNE KARŞI SULAMA YATIRIMLARI

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, tarım merkezi konumundaki Edirne’de kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için önemli sulama yatırımları gerçekleştirildiğini belirtti. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Arabacı, iklim değişikliği ve kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine vurgu yaptı. Çiftçilere destek vermek ve sorunları tespit edebilmek için saha ekiplerinin denetimler yaptığını ifade eden Arabacı, “Buradaki amacımız üreticileri doğru bilgilendirmek. İklim değişikliği karşısında üreticilerimiz tarlalarına doğru uygulama yaptığında dekarda 50-100 kilograma varan verim artışı sağlayabiliyor.” şeklinde konuştu. Arabacı, son yıllarda bölgede yaşanan ciddi kuraklığı hatırlattı ve suyun tarımın vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirdi.

DEVLET YATIRIMLARIYLA SULANABİLİR ALANLAR ARTIYOR

Edirne’de kuraklığın etkilerini azaltmak ve toprağın suyla buluşmasını sağlamak için önemli devlet yatırımları yapıldığını anlatan Arabacı, “Kuraklıktan zarar görmememiz adına sulanabilir alanlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımız Meriç Sulaması Projesiyle 78 bin dekar araziyi sulayacak yatırım yaptı.” dedi. Arabacı, projenin ilk aşamasının geçtiğimiz günlerde başladığını ve üreticilere su sağlama süreçlerinin devam ettiğini aktardı. “Birinci etabı bitti, aşağı yukarı 50 bin dekarlık alana su veriliyor ve bu gerçekten güzel bir projeydi.” ifadesini kullandı.

TEŞEKKÜR VE DESTEK MESAJLARI

Cumhurbaşkanının talimatlarıyla geçtiğimiz yıl başlatılan Çömlekköy Barajı projesinin önemine de değinen Arabacı, kuraklığın ciddi boyutlarda olduğunu ifade ederek, “Bunları çözebilmenin tek yolu sulanabilir alanları çoğaltmak. O yüzden bu yapılan projelerle alakalı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanımıza, valimize ve emeği geçen herkese yapılan yatırımlar için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çiftçiler katıldı.