Edirne’de Taksi Ve Motosiklet Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANMALAR GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de bir ticari taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralanma yaşadı. T.G. yönetimindeki 22 T 0099 plakalı taksi, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü’nde elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Olayın ardından kaza yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklette bulunan iki kişi, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Bu olay esnasında, motosiklet sürücüsünün yakınlarının kaza yerine gelmesi ve tartışma çıkması nedeniyle taksi sürücüsü kaza bölgesinden ayrıldı.

Yangında 10 Saat Kayıp Var

Söke'deki Sazlıköy Mahallesi'nde başlayan maki yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale için ekipler 10 saat süresince mücadele ediyor.
İstanbul Barosu, Sazlıdere’deki inşaatı kınadı

İstanbul Barosu'nun çevre komisyonu, Kanal İstanbul'daki inşaat artışına dikkat çekerek hukukun üstünlüğünün sağlanmasını ve doğa haklarının korunmasını talep etti.

