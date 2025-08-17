Edirne’de Tarihi Camii Restorasyonu Sürüyor

TARİHİ ÇOKALCA CAMİSİ’NİN RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Edirne’de, sadece yıkık duvarları günümüze kadar ulaşan tarihi Çokalca Camisi’nin restorasyon süreci devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer’in direktifiyle başlatılan bu çalışmalar, Nişancıpaşa Mahallesi’nde yıkık halde bulunan caminin yeniden ayağa kaldırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında, restorasyon ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak çalışmalara başladı. Vali Sezer, çalışmaların ilerleyişini yerinde inceleyerek bilgi aldı.

TARİHİ YAPIYI CANLANDIRMA HEDEFİ

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, “16. yüzyıl yapısı olan Çokalca Camisi’ni ayağa kaldırmak için çalışmaların başladığını” belirtti. Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılmasına rağmen Balkan Savaşları sırasında yıkılan caminin kalıntıları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda restorasyon sürecinin başladığını ifade etti. Vali Sezer, “Valilik olarak hedefimiz Edirne’de yıkılan ve yarım kalan tarihi yapı kalmaması.” dedi.

Sezer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını vurguladı. Kentteki kültürel ve tarihi yapıların yeniden canlandırıldığını ifade eden Sezer, “Bu tarihi yapıyı güzel mahallemize ve Edirne’mize kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. Edirne’deki her tarihî yapının büyük bir emek ve birikim sunduğunu belirten Sezer, “Bizi yansıtan, milli ve manevi değerlerimizi temsil eden büyük bir miras var. Bu mirasları gün yüzüne çıkarıp gelecek yüzyıllara aktarmak zorundayız. İnşallah burası Edirne’de devam eden tarihi yapılar için bir mihenk taşı olacak.” dedi.