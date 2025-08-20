Edirne’de tarihi hamam restorasyonu tamamlandı

Gazi Mihal Bey Hamamı’nda Restorasyon Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Edirne’de, 1400’lü yıllarda inşa edilen ve Osmanlı Devleti’nin değerli paşalarından biri olan Gazi Mihal Bey anısına yaptırılan Gazi Mihal Bey Hamamı’nın restorasyonunun ilk aşamasında sona yaklaşılmakta. Edirne Valisi Yunus Sezer, gerçekleştirilen projeyi değerlendirerek, “Benim ümidim, buranın örneği çok az bulunan bir koku müzesi olması. Edirne gülü olmak üzere, Saray’daki bütün çiçeklerin yer aldığı, tavuk ormanında özel çiçeklerin yetiştirildiği, bütün Edirne’nin Saray kültürünün de buraya yansıtılacağı bir peyzaj düzenlemesiyle beraber, Tunca Nehri’nin kenarlarını da içine alacak şekilde bir düzenleme yapmayı ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Restorasyon Çalışmaları Hızla İlerliyor

Kapıkule Sınır Kapısı’nın yolunda yer alan ve zaman içinde madde bağımlıları ile definecilerin mekanı haline gelen tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı için beklenen restorasyon çalışmaları 2024 yılı Şubat ayında başlamıştı. Edirne Valiliği tarafından yürütülen bu restoresyon projeleri, hamamın Osmanlı mimarisini yansıtan kemer ve kubbelere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Vali Sezer, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. “İçerisindeki mukarnaslarıyla beraber, odalarıyla beraber arkadaşlarımızın değerlendirmeleri; bir hamam olmanın ötesinde, aslında bir sanat eseri gibi özenilerek yapılmış bir eser” ifadelerini kullandı.

Gelecek Projeler Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Vali Sezer, Gazi Mihal Bey Hamamı’nın gelecekteki işlevi ile ilgili olarak, “Burası hamam olarak mı yoksa koku müzesi olarak mı işletilecek? Osmanlı, Saray ve Rumeli mutfağının olduğu, gelen bütün ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelecek bir alan olarak mı işletilecek? Onunla ilgili olarak bir fonksiyon projesi şu anda çalışılıyor” dedi. İlk etapta, Türkiye’nin ilk kolonya fabrikalarından biri olan PEREJA ile iş birliği yaparak burada bir koku müzesi oluşturma planlarının devam ettiğini belirtti. Eğer bu proje gerçekleşmezse, alternatif projelerin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Turizm Aksı Olarak Öne Çıkacak

Vali Sezer, Gazi Mihal Bey Hamamı çevresinde yapılacak peyzaj düzenlemeleri hakkında da bilgi vererek, “Burası önemli bir turizm akslarından biri haline gelecek” dedi. Kademeli olarak, hamam ve köprüyü kapsayan güzel bir peyzaj çalışması ile İkinci Beyazıt Külliyesi’ne kadar bir düzenleme yapılacağı bilgisini paylaştı. Vali Sezer, “Az önce belirttiğim gibi bu senenin sonu itibarıyla ilk etabını tamamlayacağız. Artık peyzajına ve içerisindeki fonksiyonlara geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Sanat Eserinin Kurtarılması Üzerine Düşünceler

Vali Sezer, bu restorasyon projesinin Edirne için önemine vurgu yaparak, “Benim ümidim, buranın örneği çok az bulunan bir koku müzesi olması. İnşallah Edirne’mize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Ecdat yadigarı olan bu tarihi eser sayesinde önemli bir turizm alanı kazanılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.