Edirne’de Tarihi Sur Duvarda Usulsüz İşlemler

TARİHİ YAPILARA MÜDAHALELER OLUYOR

Edirne’de Roma İmparatoru Hadrianus dönemine tarihlenen tarihi sur duvarına yapılan müdahaleler dikkat çekiyor. Önce beton dökülmesi, ardından bu betonların gizlice sökülmesi gibi işlemler gerçekleştirildi. Tarihi yapıya zarar verildiğini vurgulayan Prof. Dr. Engin Begsaç, hem beton dökme işleminin hem de sökme işleminin usulsüz şekilde yapıldığını belirterek tepkisini ifade ediyor. Söz konusu sur duvarı, Edirne’nin kuruluş dönemlerinden kalma ve arkeolojik açıdan büyük öneme sahip.

Geçtiğimiz günlerde duvara beton döküldüğü ve böylece özgün yapının zarar gördüğü öğrenildi. Tepkiler sonrasında betonun söküldüğüne dair bilgiler geldi, ancak bu işlemin uzman görüşü alınmadan gerçekleştirildiği belirtildi. Prof. Dr. Begsaç, restorasyon işlemlerinin uygun şekilde yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olan bu duvar, tarihi kalıntılar arasında önemli bir yere sahip. Prof. Dr. Begsaç, tepki sonrası betonu kaldırmanın yanı sıra bunun da uzmanlar eşliğinde gerçekleşmediğini ifade ediyor.

ZARARLARIN ARTIK HIZLA FARKEDİLDİĞİ BİR DURUM VAR

Prof. Dr. Begsaç, tarihi sur üzerindeki betonun kaldırılmasının ardından altta bulunan uydurma duvarın hala durduğunu vurguluyor. “Betonun sökülmesi bile başka bir suç doğuruyor.” diyen Begsaç, sürecin uzmanlarca denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Acelenin ve usulsüzlüğün tarihine gölge düşürdüğünü belirtiyor. Bu noktada, restorasyonlar sırasında alınması gereken uzman görüşlerinin göz ardı edilmesinin Edirne’nin tarihi mirasına büyük zarar verdiğini dile getiriyor.

RESTORASYONLARDA UZMAN KONTROLÜ GEREKİYOR

Edirne’de gerçekleştirilen birçok restorasyonun ciddi sorunlar içerdiğini belirten Prof. Dr. Begsaç, “Uzman görüşü alınması şart.” diyor. Restorasyon süreçlerinin büyük çoğunluğunun, alanında uzman olmayan kişilerce yapıldığını ifade ediyor. Bu durum, tarihi yapılar için büyük tehdit oluşturuyor. Prof. Dr. Begsaç, Edirne’de tarihi mirasın bilinçsizce zarar gördüğünü vurgularken, restorasyonları denetleyecek bir uzmanlar komisyonunun Edirne’de bulunmadığını ekliyor.

Bizans dönemine ait önemli askeri yapı olan Makedon Kulesi’nin de benzer tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Begsaç, kulenin Edirne’nin tarihi kimliği açısından büyük önem taşıdığını dile getiriyor. “Bu yapının dinamikleriyle ilgili olarak da uzman danışmanlıklarının alınması gerekiyor.” ifadesini kullanıyor. Ancak mevcut restorasyonların çoğunun, uzmanlık alanları dışında kalan kişilerce yapıldığını ve özellikle Roma ve Bizans yapıları konusunda yeterli uzmanlığa sahip bir otoritenin olmadığını söylüyor.