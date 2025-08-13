Haberler

Edirne’de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

TEFECİLİK OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de yürütülen bir tefecilik operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, “tefecilik” suçunu önlemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan fiziki takip, görüntü incelemeleri ve MASAK hareketleri ile G.M. ve C.O’nun sıkıntı içinde olan kişilere yüksek faiz oranlarıyla borç para verdikleri belirlendi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslerde gerçekleştirdikleri operasyonla bu iki zanlıyı gözaltına aldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, burada G.M. ve C.O.’nun çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı bildirildi.

