Edirne’de Temizlik Faaliyeti Başlatıldı

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Edirne’nin Saros Körfezi sahillerinde, kıyılardaki kirlilik sorununu çözmek amacıyla “temizlik seferberliği” başlıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatıyla, karavan ve çadır alanlarının düzenlenmesi kapsamında geniş çaplı bir çalışma başladı. Özellikle Mecidiye ve Erikli sahillerinde 2 kilometrelik alanda çadır ve karavanlar için düzenli alanlar oluşturma çalışmaları devam ediyor.

SİVIL TOPLUM KATILIMIYLA TEMİZLİK ETKİNLİĞİ

Bu çerçevede, sahillerdeki çöp sorununun çözülmesi amacıyla bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinliğe, Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, belediye personelleri ve öğrenciler katılıp sahillerdeki atıkları topluyor. Sevgili, “Daha temiz bir dünya için doğayı el birliğiyle temiz tutmaya devam edeceğiz” şeklinde bir açıklamada bulundu.