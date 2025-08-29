Edirne’de Terziler Çarşısı Restorasyonu Başladı

EDİRNE’DE TARİHİ ÇARŞI RESTORASYONU

Edirne’de “Dar Çarşı” olarak bilinen Terziler Çarşısı’nın restorasyon çalışmaları başladı. Vali Yunus Sezer, çarşıyı ziyaret ederek gerçekleştirilecek işlemler hakkında bilgi aldı ve esnafa destek sözü verdi. Sezer, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en nostaljik çarşılarından birisini tarihi kimliğine ve misyonuna kavuşturmak amacıyla bu restorasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÇALIŞMALAR VE DESTEKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteklediği bu projenin, Edirne Valiliği Çevre Vakfı tarafından yürütüleceğini dile getiren Sezer, “Burada 40 yapımız var, 39’u tescilli. Bu, büyük bir rakam ve burası Saraçlar Caddesi’nin hemen arka tarafında olduğu için bağlantılı bir şekilde restore ettiriyoruz. Burası önemli bir turizm aksı haline gelecek, binalar eski nostaljik yapısına kavuşacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, esnafı temin ettikleri destek konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile konuştuklarını ve bakanın bu çalışmalara destek verdiğini ekledi.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Sezer, “İnşallah 2 ay içerisinde tamamlayarak kış başlamadan burayı eski tarihi güzel günlerine kavuşturmuş olacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Vali Sezer’e bu ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürü Umut Bozdağ da eşlik etti.