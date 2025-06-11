Edirne’de TIR’da Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

KAÇAK CEP TELEFONU VE ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan’dan gelen bir TIR’da gerçekleştirilen aramada 12 bin 545 cep telefonu ile 10 bin elektronik sigara ele geçiriyor. Bu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan’dan kaçak cep telefonları getirileceğini tespit etti.

GÜMRÜKTEKİ ARAMA VE DURDURULMA

Türkiye’ye girdikten sonra takibe alınan TIR, durdurularak detaylı bir aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramada, 12 bin 545 cep telefonu ve 10 bin kaçak elektronik sigara bulundu. Kaçak ürünlerle ilgili olarak, Edirne ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

Diğer bir olayda, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir TIR, şüpheli bulunarak X-ray taramasına yönlendirildi. Burada yapılan detaylı aramada, 704 kilo 96 gram bitki çayı ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.