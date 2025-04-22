Edirne’de Tiyatro Grubu Oyun Sunuyor

AİLENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Edirne’deki emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubunun sahnelemiş olduğu oyun, uyuşturucuyla mücadelede ailenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi. Valilik öncülüğünde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek sağlamak amacıyla, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un eşi olan polis memuru Aynur Karaburun tarafından gönüllü emniyet personeli ve ailelerinden oluşturulan bu grup, kısa bir süre önce “Yarınlara Geç Kalmadan” isimli oyunu sahnelemeye başladı.

OYUNUN BAŞARILI GÖSTERİMİ

Tiyatro grubu, oyunun son gösterimini Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Aile ilişkilerinin uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadeledeki önemini vurgulayan bu oyun, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Gösterim sonrası Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve diğer kurum müdürleri sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

VALİ’DEN TEŞEKKÜR VE DESTEK

Vali Sezer, yaptığı konuşmada “Bu sene Aile Yılı. Uyuşturucu ve bağımlılıklarla mücadelemiz hiç duraksamadan devam ediyor. Ailenin yapısının kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları nasıl tetiklediğini ortaya koyan, bizi hem güldüren hem düşündüren ve ailelerin hata yaptıklarında neleri kaybettiklerini anlamalarını ortaya koyan çok güzel bir oyun. Emniyet müdürümüze ve emeği geçen polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GELİŞMELERİN DEVAMININ PLANLANMASI

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına farklı bir perspektiften katkı sağlamak amacıyla tiyatro yapmayı düşündüklerini vurguladı. Destek veren herkese teşekkür ederek, oyunun Edirne’den sonra farklı şehirlerde de sahnelenmesinin planlandığını belirtti.