Edirne’de Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetiminde kaçan şüpheliler, hızlı bir şekilde polis ekipleri tarafından yakalandı. Turan Dursun Caddesi’nde düzenlenen denetimde 12 ekip ve toplamda 26 personel görev aldı. Bu süreçte 91 kişi ve 26 araç sorgulandı, ayrıca 12 sürücüye yasal işlem uygulandı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Denetim noktasını fark eden bir şüpheli, motosikletten inerek kaçmaya çalıştı. Ancak, yapılan kovalamaca sonucunda şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın “uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma” suçundan arama kaydının bulunduğu belirlendi ve gözaltına alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA

Dikkat çeken bir diğer olayda, denetim noktasını gören bir sürücü aracıyla geri manevra yaptı ve kaçmaya çalıştı, fakat polis ekipleri tarafından yakalandı. Söz konusu sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve bu nedenle ceza uygulandı. Denetimi Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da an be an takip etti.

Karaman’da Denetimler Devam Ediyor

Karaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, tarihi eserler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 5 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep’te Araç Ateş Eden Şüpheliler Yakalandı

Gaziantep'te park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş eden iki şüpheli, güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde yakalandı.

