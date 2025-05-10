Edirne’de Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

EDİRNE EMNİYETİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un katılımıyla Cem Dilay Kervan Bulvarı’nda düzenlenen denetimlerde, 13 ekip ve 24 personel görev aldı.

DENETİM SONUCUNDA SORGULAMA VE CEZALAR UYGULANDI

Polis ekipleri gerçekleştirilen uygulamada 35 bireyi sorguladı ve 16 aracı detaylı bir şekilde kontrol etti. Bu denetim sürecinde, 2 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı. Ancak, sağanak yağış nedeniyle denetim kısa bir süre sonra sonlandırıldı.