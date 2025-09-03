Edirne’de Trafik Kazası, 1 Yaralı

TRAFAK KAZASI VE YARALANAN SÜRÜCÜ

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza Edirne-Havsa yolu üzerindeki Kırklareli kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki 34 HAC 945 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 YT 7998 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

SÜREÇ VE MÜDAHALE

Çarpışmanın sonucunda sürücü B.K. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.