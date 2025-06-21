Edirne’de Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI EDİRNE’DE MEYDANA GELDİ

Edirne’de meydana gelen zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR VE SÜRÜCÜLER

E.B. yönetimindeki 22 BF 047 plakalı otomobil, E.Ö.’nün kullandığı 34 DZB 044 plakalı SUV araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan bu iki araç, aynı yönde ilerleyen A.S. idaresindeki 22 ACU 005 plakalı hafif ticari araç ve S.A. yönetimindeki 34 MKV 177 plakalı otomobile çarptı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.B.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, çarpışmanın anı ve araçların savrularak diğer araçlara çarpması açık bir şekilde görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.