Edirne’de Trafik Kazasında 5 Yaralı

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve bu kazada toplam 5 kişi yaralandı. Olay, İ.G.’nin kullandığı 59 JD 828 plakalı otomobilin, Oğulpaşa köyü civarında E.S.’nin yönetimindeki 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayın bildirilmesi ile birlikte, bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

YARALILARA MÜDAHALE

Çarpışmanın ardından araçlarda sıkışan bazı yaralılar, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca çevredeki vatandaşlar da ekiplere destek oldu. Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne taşındı.

TRAİFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle olay yerinde araç kuyrukları oluştu. Ancak araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.