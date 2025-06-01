Edirne’de Trafikte Korna Kavgası Yaşandı

TRAFAKTEKİ KAVGA BÜYÜYOR

Edirne’de yaşanan bir trafik olayında, korna yüzünden çıkan tartışma iki grup arasında büyük bir kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi bıçakla dahil olmak üzere toplamda beş kişi yaralandı ve durumla ilgili on şüpheli gözaltına alındı. Tüm bu anlar, kamera kayıtlarına yansıdı.

HUSUMETLİ GRUPLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA

İddialara göre; Yancıkçı Şahin Mahallesi’nde daha önceden bir husumet bulunan iki sürücü, trafikte ilerlerken korna çalmaya başladı. Kısa süre içerisinde tartışma büyüyerek, iki grup arasında bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşların kullanıldığı bir kavgaya dönüşerek adeta meydan savaşına döndü. Olayın büyümesi üzerine, ihbarlar doğrultusunda polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kargaşa zorlukla sonlandırıldı. Kavgada yaralanan beş kişi, ikisi bıçak darbeleriyle olmak üzere, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında, polis 10 şüpheliyi gözaltına aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.