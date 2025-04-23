Edirne’de Turist Rehberleri Ziyaret Etti

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ EDİRNE’DE

Edirne’de misafir edilen profesyonel turist rehberleri, kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmek amacıyla bir araya geldi. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde davet edilen rehberler, iki gün süresince serhat kentinin önemli noktalarını ziyaret etti.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZİYARETLER

Rehberler, Edirne’deki Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerini ziyaret ederek şehrin tarihi yapısını inceledi. Ayrıca, kentteki müzelerde bilgi edindiler. Tarihi çarşıların gezilmesinin ardından, rehberler el sanatları tanıtım etkinliğine katılarak yerel kültürü deneyimledi. Edirne’nin meşhur tava ciğerini tatma fırsatı bulan rehberler, kenti gezi treniyle dolaştı. Karaağaç Mahallesi’ndeki Tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı’nı da ziyaret eden rehberler, Meriç Nehri’nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yaptı. Ziyaretlerini Edirne Büyük Sinagogu’nda sonlandırdılar.

İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, iki günlük gezide 20 rehberle Edirne’yi ziyaret ettiklerini açıkladı. Edirne’nin kültürel mirasını yerinde görme fırsatı bulduklarını vurgulayan Eracun, “Edirne’nin gastronomisi ve geçmiş dönemlere ait birçok mirasımızın izini sürmek bizler için çok önemli. Turizm Haftası kapsamında halkın turizm faaliyetlerine katılması ve buradaki rotaların çoğaltılmasını hedefliyoruz. Halkın da bu rotaların içerisinde yerini alması ve bu mirası daha iyi tanımak, anlatabilmek amacıyla buradayız.” ifadelerini kullandı.

Rehberler, Edirne’de kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk’e teşekkür etti. Eracun, rehberlerin Edirne’nin turizm rotasına hakım bir şekilde gelecekteki ziyaretlerinde aktif rol alacaklarının altını çizdi.