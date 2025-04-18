Edirne’de Üretim Tesislerini Tanıyacaklar

PROJE TANITIMI

Edirne’de “Minik Gözlemciler: Üretime Yolculuk Projesi” ile ilkokul öğrencileri yerel üretim tesislerini keşfediyor. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, merkez ilçedeki resmi ve özel okullarda okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri, gıda üretim süreçlerini yakından gözlemleyerek öğrenme fırsatı bulacak. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından işbirliğiyle kapsamlı bir proje geliştirildi.

İLK ZİYARET

Proje çerçevesinde, Plevne İlkokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenlerinin rehberliğinde bir fırın ziyareti gerçekleştirdi. Fırında, ustalardan ve kurum yetkililerinden ekmek ve diğer ürünlerin nasıl üretildiği hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, yapım aşamalarını gözlemleyerek eğitimlerini destekliyor. Öğrenci ziyaretlerinin devam edeceği vurgulanıyor.