Haberler

Edirne’de Üretim Tesislerini Tanıyacaklar

PROJE TANITIMI

Edirne’de “Minik Gözlemciler: Üretime Yolculuk Projesi” ile ilkokul öğrencileri yerel üretim tesislerini keşfediyor. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, merkez ilçedeki resmi ve özel okullarda okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri, gıda üretim süreçlerini yakından gözlemleyerek öğrenme fırsatı bulacak. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından işbirliğiyle kapsamlı bir proje geliştirildi.

İLK ZİYARET

Proje çerçevesinde, Plevne İlkokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenlerinin rehberliğinde bir fırın ziyareti gerçekleştirdi. Fırında, ustalardan ve kurum yetkililerinden ekmek ve diğer ürünlerin nasıl üretildiği hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, yapım aşamalarını gözlemleyerek eğitimlerini destekliyor. Öğrenci ziyaretlerinin devam edeceği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TFF BAL 7. Grup’ta Mücadele Sürüyor

Denizli İdman Yurdu'nun başkanı İbrahim Gürel, Sandıklıspor-Torbalıspor maçında yaşanan 10 dakikalık gecikmenin sorgulanmasını istedi. Liderlikteki takımın bu duruma dikkat çekmesi önemli.
Haberler

Londra’da Elektrikli Araç Fuarı Açıldı

Londra, elektrikli araçların sergilendiği Everything Electric London fuarına ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek etkinlik, otomobil meraklılarını buluşturacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.