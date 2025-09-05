Haberler

Edirne’de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye Ceza

EDİRNE’DE CEZA UYGULAMASI

Edirne’de, “usulsüz çakar” kullanan bir sürücüye yüksek meblağda ceza verildi. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çöpköy Mahallesi’nde şüpheli buldukları A.Ş’nin kullandığı 22 BH 455 plakalı SUV aracını durdurdu.

Ekipler, yapmış oldukları incelemede araçta usulsüz çakar kullanıldığını belirledi. Bu durum sonucunda sürücüye 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca, uygulama kapsamında söz konusu araç trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine de el konuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Haberler

Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.