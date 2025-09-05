Edirne’de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye Ceza

EDİRNE’DE CEZA UYGULAMASI
Edirne’de, “usulsüz çakar” kullanan bir sürücüye yüksek meblağda ceza verildi. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çöpköy Mahallesi’nde şüpheli buldukları A.Ş’nin kullandığı 22 BH 455 plakalı SUV aracını durdurdu.
Ekipler, yapmış oldukları incelemede araçta usulsüz çakar kullanıldığını belirledi. Bu durum sonucunda sürücüye 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Ayrıca, uygulama kapsamında söz konusu araç trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine de el konuldu.