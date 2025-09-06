Edirne’de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye Cezası Verildi

Haberler

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, usulsüz bir şekilde çakar kullanan bir sürücüye toplamda 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çöpköy Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Yapılan detaylı inceleme sonucunda otomobilde usulsüz çakarın kullanıldığı belirlendi. A.Ş.’nin ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, söz konusu usulsüz çakar kullanımı nedeniyle A.Ş.’ye 138 bin 172 lira tutarında para cezası kesildi. Ayrıca, otomobilin de 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilmesine karar verildi.

