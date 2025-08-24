Haberler

Edirne’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

BÜYÜK BİR OPERASYON

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu madde buldu ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan bir otomobil üzerinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Araçta ele geçirilen 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu madde, mücadelenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, yabancı uyruklu I.S.P. olarak belirlendi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye-Suriye Askeri Eğitim İş Birliği Hızlanıyor

Türkiye, İsrail tehdidi altındaki Suriye ordusunu yeniden yapılandırmak için askeri eğitim anlaşması imzaladı. Türk askeri, Suriyeli askerlere benzer eğitimler verecek. Savaş ve astsubay okulları açılacak.
Haberler

Elbistan’da 4,0 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Elbistan'da sabah saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı, bölgedeki halkta korku ve endişe yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.