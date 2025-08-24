Edirne’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

BÜYÜK BİR OPERASYON

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu madde buldu ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan bir otomobil üzerinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Araçta ele geçirilen 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu madde, mücadelenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, yabancı uyruklu I.S.P. olarak belirlendi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.