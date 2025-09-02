Edirne’de Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

SINIR KAPILARINDA YAKALANAN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

Edirne Valisi Yunus Sezer, yılın ilk sekiz ayı içerisinde sınır kapıları ve il genelindeki operasyonlarla piyasa değeri yaklaşık 7 milyar lira olan toplam 5 ton 296 kilogram uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildiğini açıkladı. Vali Sezer, Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli, Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına dair bilgiler paylaştı. Sınır kapılarıyla il genelinde kaçak eşya ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

YETKİLİ KURUMLARDAN ALINAN TEDBİRLER

Vali Sezer, yılın ilk sekiz ayındaki operasyonlarda yakalanan kaçak eşya ve uyuşturucunun durumunu anlatırken, ilinin ülkemizin önemli bir serhat şehri olduğunu belirtti. Toplam dört sınır kapısına sahip olan Edirne’de güvenlik önlemlerinin sürekli arttırıldığını kaydederek, “Bu noktada özellikle kaçak eşya girişi ve uyuşturucu girişiyle mücadelede geride bıraktığımız yıllarla karşılaştırıldığında büyük başarılar ve yakalamalar sağladık.” dedi.

UYUŞTURUCU TUTUMLARINDAKİ ARTIŞ

Açıklamalarına devam eden Vali Sezer, geride kalan sekiz ayda yaklaşık 5 ton 296 kilogram uyuşturucu yakaladıklarını, yalnızca geçen ağustosta 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirdiklerini duyurdu. “Bu süreçte ayrıca 5 ton 45 kilogram esrar ve skunk, 168 kilogram kokain, 83 kilogram metamfetamin, 81 bin ecstasy ve 55 bin 493 adet sentetik ecza yakaladık.” ifadelerini kullandı. Uyuşturucu ve diğer zararlı maddelerin ülkeye girmemesi amacıyla alınan tedbirlerin de devame ettiğini vurguladı.