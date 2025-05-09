Edirne’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu Operasyonu

Edirne’de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.H.Y’nin adresine operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan arama sırasında evde 823 gram sentetik uyuşturucu, bir av tüfeği, şarjör, 13 fişek ve bir hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan M.H.Y. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Şüphelilerden M.H.Y. tutuklanmışken, B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.