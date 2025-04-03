Edirne’de Uyuşturucuya Karşı Tiyatro Mücadelesi Başladı

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE AİLE KATILIMI

Edirne’de polisler ve ailelerinin sahne aldığı tiyatro oyunu ile uyuşturucuya karşı tiyatroyla mücadele başlatıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, eşleri ve çocukları “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı oyunda, uyuşturucuyla mücadelede ailenin ne denli önemli olduğunu gösterdi. Bu bağlamda “Emniyetli Yarınlar” projesi uygulanmaya başlandı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un eşi Aynur Karaburun’un öncülüğünde kurulan tiyatro ekibi, yoğun ilgi gören bu oyunu sahneye koydu. Tiyatroda, bazı duygusal anlar, izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “2025 Aile Yılı” ilan etmesi ile birlikte, Onur Karaburun ve ekibi uyuşturucuya karşı etkili bir yöntem geliştirmiş oldu.

TİYATRO GÖSTERİSİNİN ANLAMI

Polisler ve aileleri, sahne performanslarıyla madde bağımlılığına dikkat çekiyor. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen oyunda, aile içindeki iletişimsizlik nedeniyle yalnızlaşan bir gencin trajik hayat hikayesi sergileniyor. Bu projeyle, uyuşturucu bağımlılığının sona erdirilmesi hedefleniyor. Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, “Farkındalık çalışması ile uyuşturucuyla mücadelede yeni yöntemler deniyoruz” açıklamasında bulundu.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Polis memuru İzzet Dağlar, tiyatro kulübünün yalnızca polis ve ailelerinden oluştuğunu belirterek, “Uyuşturucu mücadelesinin ailede başladığını vurgulamak için bu oyunu oynadık” dedi. Tiyatroda, ailenin ilgisizliğinin neden olduğu sorunlar, başarılı bir öğrencinin nasıl yanlışa düştüğü üzerinden anlatıldı. “Sevgi ile destek vermek, topluma daha iyi bireyler kazandırır” diye ekledi.

TOPLUMUN ÖNEMİ VE MESAJLAR

Polis memuru Kader Yılmaz, tiyatronun uyuşturucunun çocuklara verdiği zararları ele aldığını ve “Aile, toplumun en önemli yapı taşıdır” dedi. Tiyatro, bugün şehit ailelerine ve çocuklarına armağan edilerek, bu önemli konuya dikkat çekmek amacı taşımaktadır. Diğer polis memurları da, “Uyuşturucuya düşen gençlerin neden bu yöne itildiği aile üzerinden ele alınmalı” ifadelerini kullandı. Eğitimle ilgili mesajlar veren Soner Demir, “Aile, çocuğunu sadece okula göndermekle değil, onu tanımakla da yükümlüdür” diyerek, böyle bir bilincin oluşturulmasının önemini vurguladı.