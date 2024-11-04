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Edirne’de Üzücü Olay! 2 Yaşındaki Çocuk Vefat Etti

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OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, dün Fatih Mahallesi 46’ncı Sokak’taki bir apartmanın 5’inci katında gerçekleşti. Metehan Gürtunca, odasında yalnız kaldığı sırada pencereden dengesini kaybedip düştü. Çocuklarının düştüğünü gören Özge ve İlkay Gürtunca çiftinin ihbarı üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerinde ilk müdahale yapılan Gürtunca, daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Metehan Gürtunca hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE TAZİYELER

Metehan Gürtunca için Fatih Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaz esnasında baba İlkay Gürtunca taziyeleri kabul ederken, anne Özge Gürtunca ayakta durmakta zorluk çekti. Cenaze törenine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve ailenin yakınları katıldı.

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