Edirne’de Vali Sezer’den Saha Sözü

ÖĞRENCİLERDEN VALİ SEZER’E YOĞUN İlgi

Edirne’de düzenlenen bir etkinlikte, Vali Yunus Sezer’den okulları için saha talebinde bulunan öğrenciler, bu duruma büyük bir sevinçle karşılık verdi. Vali Sezer, Mahalle Ligi final karşılaşmasını izlemek için Şükrüpaşa Atletizm Sahası’na gittiğinde, öğrenciler Türk bayraklarıyla onu coşkuyla karşıladı.

TALEPLER YETKİLİLERE İLETİLDİ

Sezer’in etrafını saran öğrenciler, bazıları okullarına ikinci saha, bazıları ise yeni bir saha yapılmasını istedi. Vali Sezer’den olumlu yanıt alan öğrenciler, sevinçle tezahürat yapmaya başladı. Öğrencilerden biri “Bugün benim en mutlu günüm.” derken, bir diğeri de “Büyüksün Valim.” diyerek mutluluğunu paylaştı. Vali Sezer, öğrencilerin taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.