Edirne’de Vatandaşların Kadir Gecesi Yoğunluğu

KADIR GECESİ COŞKUSU EDİRNE’DE YAŞANDI

Edirne’de Kadir Gecesi’nde Selimiye Camisi ve Ulu Camii başta olmak üzere pek çok cami dolup taştı. Yüzlerce vatandaş, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini görmek için Ulu Camii’ne akın ederek, bu manevi anın tadını çıkartmaya çalıştı. Ziyaret sonrası vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

VATANDAŞLAR CAMİLERDE BİR ARAYA GELDİ

Kadir Gecesi’nde binlerce insan ibadetlerini yapmak için camilere yöneldi. Yunanistan ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden gelen pek çok ziyaretçi, camileri doldurarak bir arada saf tuttular. Ulu Camii ve Selimiye Camii başta olmak üzere birçok camide yatsı ve teravih namazlarını kıldıktan sonra ellerini semaya açıp dua etmeyi ihmal etmediler.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAKAL-I ŞERİF’İ ZİYARETE AÇILDI

Edirne’deki tarihi Ulu Camii’de, Kadir Gecesi kapsamında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i yer aldı. Camideki Kabe’nin Kapısının Örtüsü ve Kabe Taşı Rükn-i Yemani’nin parçası da ziyarete açıldı. Yatsı namazının ardından, cam muhafaza içindeki Sakal-ı Şerif, dualar eşliğinde cemaatin ziyaretine sunuldu. Ziyaret eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak bu manevi atmosferde yer almak için sabırsızlanıyorlardı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Sakal-ı Şerif’i görmek amacıyla gelen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı. Elif Ersöz adındaki bir vatandaş, zor zamanlar geçiren tüm Müslümanlar için dua ettiğini belirtti. Ulu Cami müezzini İsmail Şen, ziyaretçilerin yoğun ilgisini, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i ve kutsal eşyalarla bağlantılı olarak açıkladı.