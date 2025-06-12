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Edirne’de Veda Programı Yapıldı

VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Edirne’de görev süreleri sona eren kaymakamlar için bir veda programı yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayinleri gerçekleşen Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ve Meriç Kaymakam vekili Adnan Ayte için Edirne Gastronomi Akademisi’nde bir etkinlik düzenlendi.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

Vali Yunus Sezer, kaymakamlara Edirne’ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

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