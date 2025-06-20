Edirne’de Yaban Mersini Üretimi Zor

VERİM KAYBI YAŞANIYOR

Edirne’de 4 yıldır yaban mersini üretimi yapan emekli ziraat yüksek mühendisi Enver Kırımlı (61), 7 Nisan’da yaşanan don olayının etkisiyle yüzde 65 verim kaybı yaşadıklarını ifade ediyor. Kırımlı, “Yaklaşık 14-15 yıldır Edirne’de bu türden bir doğa olayı yaşanmamıştı” diyor. İstanbul’da gıda sektöründe çalışan Kırımlı, emekliliğinin ardından ‘mavi yemiş’ olarak bilinen yaban mersini ve aronya yetiştiriciliği yapma kararı aldı. Edirne’nin toprak yapısı ve ikliminin bu ürünler için uygun olduğunu belirledikten sonra, Büyükdöllük köyü civarında 170 dönümlük arazi satın alıyor. 50 dönümüne yaban mersini eken Kırımlı, 7 Nisan’da başlayan don nedeniyle kayıplar yaşadıklarını aktarıyor.

ÜRETİM MÜCADELESİ

Kırımlı, yaban mersini hasadına başladıklarını ve “Don afetine rağmen bu kadar da olsa ürün almanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyor. Don olayının ardından mücadele ettiklerini ancak doğa olayları karşısında alınan önlemlerin sınırlı kaldığını vurguluyor. Yüzde 65 verim kaybına rağmen elde ettikleri ürünle sevinç duyduklarını belirtiyor: “Bu nedenle en azından bizi mutlu edecek kadar ürün almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

GELECEK ÜRETİM HEDEFLERİ

Kırımlı, yaban mersininin Edirne’ye uygun bir bitki olduğunu dile getiriyor. Olağanüstü hava olaylarının önüne geçmenin zorluğuna dikkat çeken Kırımlı, gelecek yıllarda daha yüksek verimler almayı umuyor. “Bu başarıyı Edirne çiftçisine örnek olacak şekilde yaygınlaştırmak istiyoruz” diyen Kırımlı, Edirne’de tarımsal üretimi destekleyecek bir tesis kurma planları olduğuna değiniyor.

İHRACAT POTANSİYELİ

Yaban mersininin ihracat potansiyeli yüksek bir meyve olduğunu ifade eden Kırımlı, “İhracat yapma imkanı çok yüksek” diyor. 2021’de kurdukları şirketle birlikte ürünlerine yönelik umutlu olduklarını ancak yaşanan don olayları nedeniyle bu yıl kaygılandıklarını aktarıyor.

SAĞLIK FAYDALARI

Yaban mersininin sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu belirten Kırımlı, “Neredeyse sayılmayacak kadar faydaları var” diyor. Bu meyvenin göz sağlığına olan etkisinden ve konsantrelerin kozmetik sektöründe kullanıldığından bahsediyor.

HASAT SÜRECİ

Kırımlı, hasat işlemini sabah erken saatlerde gerçekleştirdiklerini ve ürünlerin sıcaklık yükselmeden toplanmasının önemine dikkat çekiyor. Topladıkları ürünleri dinlendirdikten sonra soğuk hava depolarına alarak meyvenin sağlıklı kalmasını sağlıyorlar. Yatırım gerektiren bu süreç, maliyetleri artırıyor ve bu durum satış fiyatına yansıyor. Bu sebeple tüketimin azaldığını ifade ediyor.