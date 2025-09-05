Edirne’de Yabancı Uyruklu 20 Göçmen Yakalandı

EDİRNE’DE YABANCI UYRUKLU GÖÇMENLER YAKALANDI
Edirne’de yasadışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, düzensiz göç olaylarının önlenmesine yönelik kontrollerini aktif olarak sürdürüyor.
ASKERİ YASAK BÖLGEDEN YAKALAMA
Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde, birinci derece askeri yasak bölgede Afganistan ve İran uyruklu 20 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.