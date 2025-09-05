Haberler

Edirne’de Yabancı Uyruklu 20 Göçmen Yakalandı

EDİRNE’DE YABANCI UYRUKLU GÖÇMENLER YAKALANDI

Edirne’de yasadışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, düzensiz göç olaylarının önlenmesine yönelik kontrollerini aktif olarak sürdürüyor.

ASKERİ YASAK BÖLGEDEN YAKALAMA

Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde, birinci derece askeri yasak bölgede Afganistan ve İran uyruklu 20 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

