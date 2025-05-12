Edirne’de Yağışlar Yolları Suya Boğdu

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Edirne’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentte olumsuz koşullar yarattı. Bu beklenmedik yağmur, yolları adeta göle döndürdü. Yağışın etkisiyle, birçok vatandaş iş yerlerinin tentelerini sığınak olarak kullanarak korunmaya çalıştı.

TRAİFİK AKIŞI YAVAŞLADI

Kent merkezinde kısa sürede cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Araçlar, bu koşullar altında ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı. Edirne’de trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.