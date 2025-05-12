Haberler

Edirne’de Yağışlar Yolları Suya Boğdu

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Edirne’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentte olumsuz koşullar yarattı. Bu beklenmedik yağmur, yolları adeta göle döndürdü. Yağışın etkisiyle, birçok vatandaş iş yerlerinin tentelerini sığınak olarak kullanarak korunmaya çalıştı.

TRAİFİK AKIŞI YAVAŞLADI

Kent merkezinde kısa sürede cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Araçlar, bu koşullar altında ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı. Edirne’de trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

İznik’te Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

İznik'te durdurulan bir araçta metamfetamin ve sentetik kannabinoid bulundu. Olayla ilgili olarak 2 kişiden biri tutuklandı.
Haberler

Süper Lig 35. Hafta Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası tamamlandı ve sezonun önemli karşılaşmaları sona erdi. Takımlar, sezonun sonuna yaklaşırken kritik puanlar için mücadele ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.