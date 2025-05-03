Edirne’de Yakalanan 2 FETÖ Zanlısı Tutuklandı

EDİRNE’DE YAKALANAN FETÖ ZANLILARI

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ zanlısı sınırda yakalanarak tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından üç gün önce birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan O.T. ve A.H.’nin jandarma işlemleri tamamlandı.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Adliyeye sevk edilen bu 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Yakalanma anı ve sonrasında gerçekleşen adli işlem süreci, ilgili güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldü.