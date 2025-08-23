Edirne’de Yangın, 2 Kamyon Yandı

EDİRNE’DEKİ YANGININ DETAYLARI

Edirne’nin Tayakadın köyünde bulunan bir süt ürünleri firmasının deposunun önünde park eden 2 kamyon, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Park halindeki bir kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Bu yangın, hemen yanındaki diğer kamyona da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının ardından bölgeye hızlıca Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının depoya sıçramasını önleyerek kontrollü bir şekilde müdahale etti. Ancak, olay sonucunda her iki kamyon da kullanılamaz hale geldi.