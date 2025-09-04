Edirne’de Yangın, Ekipler Mücadele Etti

YANGININYERİ VE GENİŞLEMESİ

Edirne’de, barakaların ve arı kovanlarının alevler arasında kaldığı yangın, diğer evlere ulaşmaması için yoğun bir mücadele gerektirdi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sarıbayır mevkiinde oluşan yangın, otluk alanda kısa sürede kontrol dışı bir hale geldi.

CANLA BAŞLA MÜDAHALE

Yangın bölgesine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis, ambulans ve toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı tüm vatandaşlar, ekiplere destek vererek, yangının daha fazla yayılmasının önüne geçti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışmalar başladı.