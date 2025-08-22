Edirne’de Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Edirne’nin Havsa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve bir tamirhane ile metruk binada hasar oluştu. Hasköy köyünde S.İ’ye ait olan evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

ALEVLERİN BÜYÜMESİ VE ZARARLAR

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle evin yanındaki tamirhane ve metruk binaya sıçradı. Olayın duyulmasının ardından itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

İLK MÜDAHALE VE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Köy sakinlerinin yangına yaptığı ilk müdahale ve itfaiyenin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Ancak bu süreçte S.İ’ye ait ev, kullanılamaz hale geldi ve tamirhane ile metruk bina da zarar gördü.