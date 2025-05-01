Edirne’de Yangın, Ev Zarar Gördü

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞİMİ

Edirne’de bir samanlıkta meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı ve yakındaki bir evi de etkisi altına aldı. Edirne’nin Tayakadın köyünde, Ersin Turan’a ait olan evin bahçesindeki samanlık alanında yangın çıktı. Başlangıçta samanlıkta başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek bahçedeki eve sıçradı.

OLAYA MÜDAHALE VE ZARARLAR

Yangın ihbarının ardından kısa sürede olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını söndürdü. Ancak bu süreçte, birçok saman balyası ve tarım aletleri yangında yanarak zarar gördü. Ayrıca evin de yangından olumsuz etkilendiği bildiriliyor. Yangınla ilgili jandarma tarafından bir inceleme başlatıldı.