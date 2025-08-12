Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Edirne’de çıkan orman yangınına 10 saattir aralıksız müdahale ediliyor. Ancak alevler ürkütücü boyuta ulaştı ve bu durum yazlık evlere sıçrama tehlikesini de beraberinde getiriyor. Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde başlayan yangın, hız kesmeden devam ediyor.

TAHHİYE VE KORKU

Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için zamanla yarışıyor. Alevlerin etkisini artırarak sürmesi, bölgedeki vatandaşları tedirgin ediyor. Durumun ciddiyeti karşısında tahliye edilen vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını ifade ediyor.