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Edirne’de Yangın, İki Kişi Kurtarıldı

YANGINDA İKİ KİŞİ MAHSUR KALDI

EDIRNE’DE BİR APARTMANDA meydana gelen yangında duman nedeniyle mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Dilaverbey Mahallesi’ndeki bir apartmanın merdiven boşluğundaki çöplerin, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, kısa sürede yayılarak binanın dumanla kaplanmasına yol açtı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekibi tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın, dairelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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