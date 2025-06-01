Edirne’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

EDİRNE’DE PARK HALİNDE YANGIN

Edirne’de park etmiş olan bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. E.M’ye ait olan 39 TL 322 plakalı araç, Medrese Ali Bey Mahallesi Musalla Bayırı Sokak’ta park edilen bir noktada henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı.

VATANDAŞLARDAN İHBAR

Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar sonrası, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangını söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda araçta önemli hasar meydana geldi.